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Yerel Adana'da kesinleşmiş 12-25 yıl hapis cezalı 4 firari hükümlü şafak baskınında yakalandı
Yerel

Adana'da kesinleşmiş 12-25 yıl hapis cezalı 4 firari hükümlü şafak baskınında yakalandı

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Adana'da kesinleşmiş 12-25 yıl hapis cezalı 4 firari hükümlü şafak baskınında yakalandı

Adana'da şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskında, 12 ila 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adana'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarından 12 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan Yusuf G. ile aynı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan Fatih K., operasyonda yakalanan hükümlüler arasında yer aldı. Yağma ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezası bulunan Derman G. ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Sedat A. da yakalandı.

Saklandıkları adresler tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlülerin saklandığı adresleri belirledi. Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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