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Spor Adana'da kazanan çıkmadı
Spor

Adana'da kazanan çıkmadı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 21:11:00 -
Adana'da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Adana Demirspor 52. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken 63. dakikada Ankaragücü'nün Portekizli yıldızı Pedro Moreira maçın skorunu belirledi.

Adana Demirspor puanını 30 yaparken Ankaragücü ise 25 puana yükseldi.

Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.
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