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Adana'da kaza:1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan iki motosikletten biri devrildi, diğeri ise park halindeki panelvana arkadan çarptı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:04
Adana'da kaza:1 ölü, 2 yaralı

Kazada motosikletin sürücüsü Ersin Yıldırım hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ersin Yıldırım'ın kullandığı 01 EZM 58 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 DTR 16 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Motosikletlerden biri devrilirken, Yıldırım'ın kullandığı motosiklet ise hızla park halindeki 01 BZM 56 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çevredekilerin kazayı fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ersin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın kullandığı motosiklette bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile diğer motosiklet sürücüsü, kazada yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Yıldırım'ın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.   

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:04
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