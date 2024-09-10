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Yerel Adana’da karpuz tezgahından bakın ne çıktı
Yerel

Adana’da karpuz tezgahından bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 14:15:00 -
Adana’da karpuz tezgahından bakın ne çıktı

Adana'da karpuz tezgahına gizledikleri 5 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi kapalı semt pazarındaki bir karpuz tezgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 23 Temmuz'da tutuklanan Emrah T. ve Muhammed T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polis ekiplerinin pazardaki Emrah T. ve Muhammed T.'ye ait seyyar karpuz tezgahında poşete sarılı halde 5 ruhsatsız tabanca ile 6 şarjör ve 31 mermi ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, yapılan incelemede ruhsatsız tabancaların sorunsuz çalıştığı, şarjörlerinin fişek aldığı da dikkate alınarak sanıklar hakkında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satmak için bulundurma" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık Muhammed T. iddianamede yer alan ifadesinde, "Tezgahta bulunan tabancalar bana aittir. Bu tabancaları hobi amaçlı satın almıştım." beyanında bulundu. Diğer sanık Emrah T. ise ifadesinde suçlamaları reddetti.

Tutuklu 2 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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