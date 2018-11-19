Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi’nde iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner G. (28), karısı Yonca (24) 2 yaşındaki kızı Gülçin ile 1 yaşındaki oğlu Arda’ın komşuları tarafından hastaneye götürüldüğü tespit edildi. Adana Şehir Hastanesine götürülen kişiler tedavi altına alınırken, baba Taner G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.