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Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi’nde iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner G. (28), karısı Yonca (24) 2 yaşındaki kızı Gülçin ile 1 yaşındaki oğlu Arda’ın komşuları tarafından hastaneye götürüldüğü tespit edildi. Adana Şehir Hastanesine götürülen kişiler tedavi altına alınırken, baba Taner G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
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