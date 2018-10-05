Adana’da kanlı park kavgası anbean kamerada

Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobil ve motosiklet sürücüsü yol kenarına araçlarını park etmek istedi. Ancak iki sürücü arasında park yerinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, motosiklet sürücüsü sopa çıkarıp otomobil sürücüsüne saldırdı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü de kemerini çıkartıp karşılık vermek istedi. Ancak otomobil sürücüsü sopa ile suratına ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kaldı.

Bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle kavga önlenirken, yaralanan sürücü hastaneye gitti.