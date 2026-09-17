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Gündem Adana’da kanala düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı
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Adana’da kanala düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı

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Adana’da kanala düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek gözden kaybolan kişinin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

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