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Yerel Adana’da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Yerel

Adana’da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 23:58:00 - 2024-02-25 23:58:37

Adana’da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kahvehane önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, içeriye girerek ateş açtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Açılan ateş sonucunda Orhan D. ve Celal B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Her iki yaralının bacağından vurulduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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