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Aktüel Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:04:05 -
Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bulvarda yürüyen kadının cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ergül Ünvar (59), merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaştı.

Zanlı, kadının elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yaklaşık 4 ay önce tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin A. (32), Hürriyet Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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