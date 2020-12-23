  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:54:04 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yeri ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı.

İş yerinde, tezgah altında gümrük kaçağı 29 cep telefonu bulundu. Otobüste de gümrük kaçağı 1430 paket sigara ile 805 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!
Gündem

Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!

Yılbaşının yaklaşmasıyla en fazla rağbet görülen şans oyunlarından piyango bileti için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kendilerine sun..
Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanla..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay