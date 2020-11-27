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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:50:18 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu 3 şehirler arası yolcu otobüsü ile kentteki bir kargo firması şubesinde, kaçak 103 cep telefonu, 62 kilogram nargile tütünü ve 1830 paket sigara ele geçirdi, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Öte yandan, üst kısmında makarna paketlerinin yer aldığı çuvaldan çok sayıda kaçak sigara çıkması polis kamerasına yansıdı.

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