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Aktüel

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da piyasa değeri 385 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:09:20 -
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da piyasa değeri 385 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir hafif ticari aracın ön göğüs kısmına gizlenen gümrük kaçağı 148 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler 3 ayrı iş yerine yaptığı baskında, bin 945 adet kaçak puro ve sigara, 494 adet gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı ürün ile 9 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 385 bin lira olduğu öğrenildi.

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