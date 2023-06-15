Adana’da kaçak sigara üreticilerine nefes kesen operasyon!

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Tütün Özel Ekibi ve Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerde, Adana ili organize sanayi bölgesinde park halinde bulunan bir araçta yüklü miktarda tütün mamulü olabileceği bilgisine ulaşan ekipler söz konusu aracı yakın takibe aldı.

Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli araçta yapılan detaylı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaronların 1 milyon 662 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen makaronlara el konulurken, olaya ilişkin soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.