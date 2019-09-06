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Adana'da kaçak sigara operasyonu

Operasyonda, 3,5 kilogram pipo tütünü, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 350 bin içi tütünlü makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

06 Eylül 2019 Cuma 10:03
Adana'da kaçak sigara operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda, 3,5 kilogram pipo tütünü, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 350 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde ve yakınında tek sigara satışının önlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen bir iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 3,5 kilogram pipo tütünü, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 350 bin doldurulmuş makaron, 820 bin bandrolsüz boş makaron ve 20 bin boş sigara paketi ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili V.Ö'yü gözaltına aldı.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:03
  1. Adana
  2. Sigara

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