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Yerel Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu
Yerel

Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi. İki zanlının yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:22:00 -
Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana'da bir iş yeri ile otomobilde gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerini ve Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüphelendiği bir aracı durdurarak aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirdi, iki zanlı gözaltına alındı.

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