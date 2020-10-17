  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adana'da jeotermal saha ihale edilecek
Ekonomi

Adana'da jeotermal saha ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:08:08 -
Adana'da jeotermal saha ihale edilecek

İSTANBUL (AA) - Adana'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 bin 400 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 51 bin 317 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği
Dünya

Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonunu erteleyerek uluslararası kamuoyuna gövde gösterisi yapan Putin'in iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Az..
FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin ilk test atışının gerçekleşmesi üzerine akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400'lerle ilgili paylaşım..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay