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Ekonomi Adana'da jeotermal kaynak aranacak
Ekonomi

Adana'da jeotermal kaynak aranacak

Adana'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:35:00 -
Adana'da jeotermal kaynak aranacak

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 bin 400 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 51 bin 317 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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