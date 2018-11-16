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Adana’da işçileri taşıyan servis aracı yandı

Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçileri taşıyan bir servis aracı hareket halindeyken yandı.

16 Kasım 2018 Cuma 09:26
Adana’da işçileri taşıyan servis aracı yandı

Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmanın servis aracı işçileri taşırken D-400 karayolunda elektrik aksamında çıkan bir arazı nedeniyle yanmaya başladı.

Aracın yandığını fark eden sürücü durup işçileri tahliye etti. İşçiler sürücünün dikkatiyle yara almadan kurtulurken, servis aracı midibüs alev topuna döndü. Vatandaşların haber verdiği itfaiye ekipleri ise kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler servis aracını söndürdü ancak araçtan geriye demir yığını kaldı.

İşçiler başka bir araçla olay yerinden götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:26
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