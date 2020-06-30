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Aktüel

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1575 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:02:14 -
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1575 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1575 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1575 litre sahte içki buldu.

Ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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