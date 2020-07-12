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Aktüel

Adana'da imalathaneye dönüştürülen barakada 1600 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:56:20 -
Adana'da imalathaneye dönüştürülen barakada 1600 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da imalathaneye dönüştürülen barakada 1600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir barakada sahte içki üretildiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1600 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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