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Adana'da ilginç olay! Kanala düşen araçtan kaçtı

Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:59
Adana'da ilginç olay! Kanala düşen araçtan kaçtı

Adana'da sürücüsü öğrenilemeyen  kiralık otomobil, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'daki aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyerleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:59
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