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Yerel Adana'da ilginç kaza! Yolda yürürken bir anda neye uğradığını şaşırdı
Yerel

Adana'da ilginç kaza! Yolda yürürken bir anda neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 22:59:00 - 2023-11-30 23:00:25

Adana'da ilginç bir kaza yaşandı. Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı, yolda yürüyen kadının başına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki üstün Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla U.'nun başına çarptı.

Kapağın çarpmasıyla kadın yere yığıldı. Plakası öğrenilemeyen kamyonet ise durmadan yoluna devam etti.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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