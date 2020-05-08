Adana’da ilginç cinayet

Adana’da bir kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde 5 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim G. (30), kendisinden aldığı 4 bin lira borcun 2 bin lirasını ödemeyen Murat K.’yi (40) “Gel seninle oturup, bu borç meselesini çözelim” diyerek aracına aldıktan sonra anneannesinin evinde arkadaşlarıyla birlikte darp etti.

Bu olaydan 2 saat sonra Halil İbrahim G.’nin yönlendirmesiyle Ahmet K.(43) ve Murat T. (28), borçlu olan Murat K.’nin evine gidip, borcunu ödemesini istedi. Ancak Murat K. buna karşı çıkınca Murat T., hasmını ayaklarından vurdu. Evde bulunan Murat K.’nin ağabeyi İsmail K. de onlara karşılık verince silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi.

Ahmet K. ve Murat T., evden uzaklaşıp mahalledeki bir başka sokakta Aydın İ. (21), Hasan A. ve arkadaşlarıyla toplandı. Mehmet Ali Seyhan da arkadaşlarına destek vermek için onların bulunduğu sokağa girdiğinde Aydın İ., karanlıkta onu tanımayınca, o esnada montunun fermuarını açan Seyhan’ın, silahla kendilerine ateş edeceğini sanarak silahla Seyhan’ı göğsünden vurdu.

Seyhan, kanlar içinde yerde kalırken gruptakiler kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, tanık ifadelerinden de yola çıkarak, Aydın İ. (21), Hasan A. (40), Murat T. (28), Halil İbrahim G. (30) ve Ahmet K.’yi (43) gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte olayda kullanılan 3 pompalı tüfek ve 2 tabancaya da polis el koydu.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.