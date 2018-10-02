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Adana'da iki yıldır bunu yapıyor! 'Beni daha çok tercih ediyorlar'

Adana'da 6 yıldır şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Yılmaz Seçgül, yolcularını rahatlatmak için aracında 2 yıldır çizgi film gösterimi yapıyor.

02 Ekim 2018 Salı 10:10
Adana'da iki yıldır bunu yapıyor! 'Beni daha çok tercih ediyorlar'

Adana Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi güzergahında minibüsyel şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Yılmaz Seçgül, yolculara yaptığı çizgi film gösterimiyle dikkat çekti. Vatandaşların televizyon olduğu için kendi minibüsünü daha fazla tercih ettiğini belirten Yılmaz Seçgül, "3 çocuk babasıyım. Bu çizgi film sevdası da oradan geliyor. Büyük oğlum bir türlü uyumuyordu. Çizgi film diye ısrar ediyordu ve bizi de uyutmuyordu. Sonra biz de izlemeye başladık. Bir de çok stresli bir iş yapıyoruz, eve gidip çocuklarımla çizgi film izlediğimde rahatlıyordum. Sonra düşündüm, herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor yoldayken şimdi çizgi film insanları sakinleştiriyor. Yol boyu ona odaklanıyorlar" dedi.

Stresli bir iş yaptıklarını söyleyen Seçgül, "İşimiz güzel bir iş, ama çok fazla insanla muhatap oluyoruz. Onun için biraz stresli bir iş. Ben bu uygulamayı da onun için yaptım. Çevreden, yolculardan aldığımız tepkiler güzel. Bu zamana kadar kimse televizyonu kapatmamızı istemedi, minibüse binen herkes izliyor. Normalde herkes telefonlarına gömülüyor. Ama çizgi film olunca insanların ilgisini çekiyor, izliyorlar şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:10
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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