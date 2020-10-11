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Aktüel Adana’da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı
Aktüel

Adana’da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:57:47 -
Adana’da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı

ADANA (AA) - Adana’da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’nde bir restorandan çıkan Volkan T'ye dışarda otomobilde kendisini bekleyen kişiler tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş edildi.

Saldırganlara kendisi de ateş eden Volkan T. ağır yaralanırken, restoran çalışanı Osman S. de bacağına isabet eden saçmalarla hafif yaralandı.

Çevredekiler tarafından önce özel bir hastaneye kaldırdılan Volkan T, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Osman S. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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