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Gündem Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Gündem

Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:07:00 -
Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kayseri-Tufanbeyli kara yolunda Hatice Moğol'un (46) sürücü olduğu 01 Z 2758 plakalı cip ile İbrahim Yıldırımer'in (65) kullandığı yabancı plakalı cip çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile Tufanbeyli ve Göksun devlet hastanelerine kaldırıldı.

Göksun Devlet Hastanesindeki yaralılardan Melike Moğol (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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