Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kayseri-Tufanbeyli kara yolunda Hatice Moğol'un (46) sürücü olduğu 01 Z 2758 plakalı cip ile İbrahim Yıldırımer'in (65) kullandığı yabancı plakalı cip çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile Tufanbeyli ve Göksun devlet hastanelerine kaldırıldı.
Göksun Devlet Hastanesindeki yaralılardan Melike Moğol (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.