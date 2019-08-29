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Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı

Adana’da denetimli serbestlik hükümlüleri, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında kentte bulunan piknik alanlarında temizlik yaparak vakitlerini geçiriyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı

Adana’da denetimli serbestlik hükümlüleri, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında kentte bulunan piknik alanlarında temizlik yaparak vakitlerini geçiriyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “2019 yılı içerisinde yaklaşık 45 ton atık denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından toplandı” dedi.


Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde devam eden "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Adana’daki yaklaşık 16 bin denetimli serbestlik hükümlüleri her gün 80 kişilik gruplar halinde Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, kentteki piknik alanlarında ellerine aldıkları süpürgeler ile çevre temizliği yapıyor.



“Kamuya katma değer sağlıyoruz”


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de Adnan Menderes Bulvarı’nda çevre temizliği yapan denetimli serbestlik hükümlüleriyle birlikte çöp topladı. Projenin tanıtımını yapan Yurdagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak, tüm canlıların hakkı. Aynı zamanda yaşam kalitesi standardı için temiz bir çevre önemli. Zaten uzun süredir iş birliği halinde çalışma yürütüyoruz. Her gün 80 denetimli serbestlik hükümlümüz Adnan Menderes Bulvarı, Çatalan Barajı ve Menekşe köyü civarındaki mesire alanlarında çöpleri topluyor. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 45 ton atık toplanmış durumda. Bu şekilde çalışan hükümlüler hem cezaevinde kapalı alanda geçirmeleri gereken süreleri böyle açık alanda kendilerine haz verecek bir işi yaparak geçiriyorlar. Biz de kamuya katma değer sağlıyoruz” diye konuştu.



“Proje devamlılık arz edecek”


Projenin sürekli devam edeceğini vurgulayan Yurdagül, “Devamlılık arz eden bir proje. 16 bin denetimli serbestlik hükümlümüz var. Yeni çağdaş ceza sisteminde mahkumu cezaevinde yatırarak topluma yük olucu pozisyondan çıkarıp bu şekilde topluma yararlı işlere yönlendirmek esas amaç” ifadelerini kullandı.


Denetimli serbestlik hükümlüsü Metin Albayrak (38) ise “4 aydır temizlik yapıyoruz. Çok pislik çıkıyor. Bu faaliyeti gördüğünüz hükümlü arkadaşlarımız yaptı. Faaliyetleri beğeniyoruz. İçeride olmaktansa böyle bir düzenleme çok güzel. En azından belediyecilere yardımcı oluyoruz. Her taraf çöp, pislikten geçilmiyor piknik alanları. İnsanlar çevreyi kirletmeseler daha hoş olur. Her gittiğimiz yer çöp” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
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