  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı

Camilerden yapılan anons hakkında açıklama

O ülkede başlayan yangın Türkiye sınırına dayandı! 'Yangın bir şehir büyüklüğünde'

Mustafa Karahasanoğlu ağabey Fatma Yavuz gibi tiplere yıllar önce böyle ders vermişti! 'İslam'ı kabul eden iki yüzlülük yapamaz'

Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

Murat Yetkin'den akıllara zarar bin Selman- Esad çıkışı

Kuzey Kore'ye karşı çıkan ABD balistik füze denedi

Bodrum'da gezip, pahalılık edebiyatı yapmak.. Tam da Davutoğlu'nun ekibine yakışır!

Sosyal medyada gündem oldu! Annenin 5 yaşındaki çocuğunu okula hazırladığı video şoke etti

CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!
Yerel Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı
Yerel

Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da klima çaldığı ileri sürülen iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 07:08:00 -
Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir baz istasyonundan klima çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere giden ekipler, yaptıkları çalışmada iki şüphelinin klimayı çaldıktan sonra 01 TP 642 plakalı otomobille kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde görünce durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin otomobili yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçtan inerek kaçmak isteyen bir şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu diğeri ise saklandığı bina inşaatında yakalandı.

Otomobilde yapılan aramalarda arka koltukta çalıntı olduğu değerlendirilen klima bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23