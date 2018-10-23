THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Adana'da herkesi ayağa kaldırdı! Üstüne bir de poz verdi

Yüreğir ilçesinde alkollü bir kişi ayrıldığı  eşinin fotoğrafını ateşe verirken evinde yangın çıkardı.

23 Ekim 2018 Salı 08:24
Adana'da herkesi ayağa kaldırdı! Üstüne bir de poz verdi

Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut S, bir süre önce şiddetli  geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı.

Psikolojik sorunlar yaşayan Mesut S, evinde alkol aldığı sırada  ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakmaya çalıştı.

Mesut S'nin yangın çıkarması üzerine evde bulunan annesi ve komşuları  durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen alevleri söndürdü.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:24
  1. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petrolün varili 79,43 dolar sevilerinde
    1. Petrolün varili 79,43 dolar sevilerinde
    2. Kurumsal sosyal sorumluluk..
    3. İflah olmaz sürücü! Bir değil iki..
    4. İstanbul’da metro hatları ne zaman..
    5. Fatih Terim'den itiraf! "Aramızda..
    6. TUSAŞ’tan “Atak”lı Afrika açılımı
    7. Türkiye Finans’tan “Dert Çözen..
    8. Dolar güne yükselişle başladı
    9. Derecelendirmede milli adım atılıyor!..
    10. Binbaşı FETÖ operasyonunda gözaltına..
    11. Adana'da üç çocuğunu öldürdü! İfadesi..
    12. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne..
    13. Türkiye SIAL Paris’te 109 ülke içinde..
    14. Adana'da polise yakalanmamak için..
    15. CHP-HDP anlaşması ifşa oldu!
    16. CHP istedi, AYM iptal etti!
    17. Açılış için geri sayım sürüyor: Son 6..
    18. Fenerliler merak ediyordu durumu belli..
    19. İtalyanlar Yusuf için birbirine girdi
    20. Mathieu Valbuena'nın neden..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?