Adana'da hastaneden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da hastaneden hasta yakının çantasını çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakının çantasının çalındığının ileri sürülmesi üzerine güvenlik görevlileri kameraları inceledi.
Çantayı çalan kişinin eşkalini tespit eden güvenlik görevlileri, şüpheli K.P'yi hastane içerisinde yakaladı.
Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.