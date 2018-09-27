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Adana’da genç kızı defalarca bıçaklayıp ağır yaraladılar!

24 yaşındaki genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:56
Adana’da genç kızı defalarca bıçaklayıp ağır yaraladılar!

Adana'da bıçakla yaralanan genç kadın hastanede tedavi  altına alındı.  Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Canan Canpolat, Erhan A. tarafından  bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine getirildi.

Kadının kolları, sırtı ve göğsünde çok sayıda bıçak yarası olduğu  görülünce hastane polisi tarafından Erhan A'nın ifadesine başvuruldu. Bu kişinin  çelişkili bilgiler vermesi üzerine durum diğer ekiplere bildirildi. Hastaneye  sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erhan A'yı gözaltına aldı.

Olay yerinin merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi TOKİ  Konutları olduğunu belirleyen ekipler, sekizinci kattaki söz konusu dairede  inceleme yaptı.

Erhan A'nın ifadesi doğrultusunda bir şüpheliyi daha gözaltına alan  ekipler, olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:56
  1. Adana
  2. kadın

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