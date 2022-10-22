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Yerel Adana'da "Gazi Turgut Aslan" operasyonu! 9 tutuklama
Yerel

Adana'da "Gazi Turgut Aslan" operasyonu! 9 tutuklama

Adana'da FETÖ'ye yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda 9 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:04:00 -
Adana'da "Gazi Turgut Aslan" operasyonu! 9 tutuklama

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında Adana'da 18 Ekim'de gözaltına alınan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 59 ilde 18 Ekim'de eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde, bir kısmı döviz cinsinden para ile altın ve örgütsel materyal ele geçirilmişti.

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