Adana'da film gibi kovalamaca

Alınan bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesi, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde, iki şüphelinin ellerinde plazma televizyon ve bazı malzemelerle koştuğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, hırsızlığın bir kuru yemişçide meydana geldiğini tespit etti.

Şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında araştırma yaptıkları sırada, bir şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Koşarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli V.D. ile ilgili araştırma yapan ekipler, bu kişinin pastaneden yiyecek satın almak için dışarı çıktığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan V.D'ye para cezası uygulandı.