  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Sanığın kendisiyle aynı operasyon kapsamında işlem yapılan 12 örgüt üyesini tanımadığını öne sürmesine rağmen yoğun HTS irtibatının belirlendiği, mahkemece kabul edilen iddianamede yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:08:35 -
Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "lise öğrencilerinden sorumlu mahrem imam" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede teşhis yaptırıldıktan sonra ifadesine yer verilen tanık M.T, "Örgüt içinde M.D. benimle F.D. adına kayıtlı bir telefon hattından irtibat kuruyordu. M.D. örgütsel faaliyetlerde 'Hamza' kod adını kullanıyordu. Biz 2013-2014 yıllarında M.D. ile aynı evde birlikte kaldık. Kendisi o dönem hukuk fakültesi son sınıfta okuyordu.'' beyanında bulundu.

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, kendisiyle aynı operasyon kapsamında işlem yapılan 12 örgüt üyesini tanımadığını öne sürmesine rağmen yoğun HTS irtibatının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede sanığın, FETÖ'nün emniyet mahrem imamları M.D, H.K. ve hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrenciler hakkında fişleme yapan Y.Ç. ile HTS irtibat kaydının bulunduğu, örgütsel hiyerarşide ''lise öğrencilerinden sorumlu mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, inkar etmesine karşılık kullanımında olduğu GSM hattının baz adres sinyallerinin incelenmesinde örgüt evlerinin bulunduğu sokaktan yoğun baz sinyali verdiği ve örgüt içinde ''Hamza'' kod adını kullandığı dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"13 günde bitiremezler" diyen İP'li vekil fena rezil oldu! AK Parti 10 günde tamamladı

Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık't..
Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu
Gündem

Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında imzalan anlaşmayı onayladı.

Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay