Adana'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan 43 sanığın duruşmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da olduğu 13'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık C.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıntılı savunma dilekçemi celse öncesi dosyaya gönderdim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar C.Y, M.K. ve T.Ç'nin tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada etki edebilecekleri delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.