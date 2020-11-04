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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:43:32 -
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık N.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın KHK ile kapatılan bir sendikanın üyesi olduğunu ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asyada katılım hesabı açtırdığını belirtti. Savcı, N.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

N.E. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan N.E, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı N.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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