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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:22:55 -
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.D. ve avukatı katıldı.

Sanık A.D. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan A.D, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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