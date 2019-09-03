Adana’da FETÖ operasyonu Adana merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon kapsamında 22 zanlıya gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon kapsamında 22 zanlıya gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1’i teğmen, 1’i astsubay, 20’si askeri okuldan atılan öğrencilerden oluşan 22 zanlıya gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon başlattı. Operasyonda zanlılar gözaltına alınarak Adana’ya getirildi. Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı ileri sürüldü.

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