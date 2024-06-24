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Yerel Adana’da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Adana’da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:40:57 - 2024-06-24 14:40:56
Adana’da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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