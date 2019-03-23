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Adana'da feci kaza! Oğlunu kurtaran babanın cesedi 5 kilometre uzakta bulundu

Adana'da elektrikli bisikletle oğluyla lahana toplamaya giden baba ve oğulun aracı sulama kanalına devrildi. Oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başaran baba, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
Adana'da feci kaza! Oğlunu kurtaran babanın cesedi 5 kilometre uzakta bulundu

Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde Ahmet Tabar (42), oğlu Musa (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti.

Sümbül Caddesi'ndeki çamur nedeniyle kanalın kenarından geçmeye çalışan Tabar, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu oğluyla DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Cesedi 5 kilometre uzakta bulundu

Oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başaran Ahmet Tabar, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından Musa TabarAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Baba Tabar'ın cesedi ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
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  4. 112 Acil Servis
  5. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  6. Musa Tabar

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