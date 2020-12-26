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Aktüel Adana'da evinde yangın çıkan genç kız balkondan atlayarak kurtuldu
Aktüel

Adana'da evinde yangın çıkan genç kız balkondan atlayarak kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:58:35 -
Adana'da evinde yangın çıkan genç kız balkondan atlayarak kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde yangın çıkan genç kız balkondan atlayarak kurtuldu.

Ulus Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenen İpek Özen (22), birinci kattaki evin balkonundan bahçeye atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, merdivenle ulaştığı evin balkonundan müdahale ettiği yangını söndürdü.

Yaralanan Özen ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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