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Aktüel

Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

"Torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü de cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:59:05 -
Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da evinde 3 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 bin 73 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddia edilen merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler evde, 3 boru tipi EYP, ruhsatsız 2 av tüfeği, "kurusıkı" tabir edilen tabanca, 2 bin 73 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97,90 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Mehmet K. (62) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, narkotik ekipleri "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik kent genelinde düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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