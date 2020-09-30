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Aktüel Adana'da evinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da evinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:49:09 -
Adana'da evinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, 6 kilo 910 gram esrar ve 3 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirilen evin sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde, yatak odasındaki dolabın içinde 6 kilo 910 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi Atilla E. (18), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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