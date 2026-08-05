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Yerel Adana’da engelli kişiden haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu
Yerel

Adana’da engelli kişiden haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu

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Adana’da engelli kişiden haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Uğur Okuducu’nun bulunması için jandarma ve arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kozan’a bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde yaşayan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, dün evinden çıktı. Okuducu’nun geri dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine endişelenen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde oturan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, dün evinden çıktıktan sonra bir daha görülmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (Y.A.K.) ekipleri Okuducu'nun bulunması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de ekiplerin arama çalışmasına destek veriyor.

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