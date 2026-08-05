Adana’da engelli kişiden haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu

Kozan’a bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde yaşayan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, dün evinden çıktı. Okuducu’nun geri dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine endişelenen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde oturan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, dün evinden çıktıktan sonra bir daha görülmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (Y.A.K.) ekipleri Okuducu'nun bulunması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de ekiplerin arama çalışmasına destek veriyor.