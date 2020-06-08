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Aktüel

Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular helikopterle tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:44:42 -
Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular helikopterle tespit edildi

ADANA (AA) - Adana'da otoyolda helikopterle yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmayanlara para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanan ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek evrak kontrolü yaptı.

Trafikteki kural ihlalleri helikopterle tespit edildi. Şehirler arası yolcu otobüsündeki muavinle tır sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlenerek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis tarafından durdurulan araçlardaki muavin Ahmet Fidan S. ile tır sürücüsü Hasan Hüseyin G'ye 132'şer lira ceza uygulandı.

Cezaya itiraz etme hakkının olduğunu hatırlattığı Hasan Hüseyin G, cezaya itiraz etmeyeceğini ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

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