  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Yerel

Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Adana'da elektrik akımına kapılan iki kişiden diğeri de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:55:00 -
Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi öldü.

Tufanlı Mahallesi'nde Çetin Akalın (26) ve Ersoy Gönfer (37), boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılmıştı.

Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı, durumu ağır olan diğer yaralı Akalın ise bugün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?
Dünya

Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?

National Interest'te bir yazı yazan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Michael Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı kendisi gib..
Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı
Gündem

Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa ülkelerindeki gösterileri artarken, İngiltere’de aralarında The Guardian’ın da yer aldığı 10 gazetede yayınlanan..
ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın
Dünya

ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Ru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay