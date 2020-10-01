Adana'da ele geçirildi! Tam 32 kilo...
Adana'da durdurulan bir otomobilden 32 kilogram eroin bulundu.
Yurt genelinde kolluk kuvvetleri, uyuşturucuyla mücadelede amansız mücadelesine devam ediyor. Son olarak Adana'da bir otomobilde kilolarca eroin ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda İncirlik Park Alanında uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı.
Uygulamalar esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Polis aramada uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Tunga" devreye girdi.
Tunga otomobilin alt tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.
Eroine el konulurken, otomobil sürücüsü Burak D. (25) gözaltına alındı.