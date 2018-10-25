Adana'da Elanur'a çarpan sürücü film gibi araştırmayla bulundu

Adana'da bir kişi, verilen ifadeden dolayı 2 yaşındaki kız çocuğunu sokakta oynarken arabasıyla ezip kaçmaktan tutuklandı. Cinayet dedektifleri kazanın oluş biçiminden şüphelenerek araştırmalarına devam edince çocuğa tutuklanan kişinin değil, mahallede ilaçlama yapan kamyonetin çarptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Eylül günü 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan evlerinin önündeki sokağa çıktı. Kız çocuğu bir süre sonra evlerinden biraz uzaklaşarak 2876. Sokağa girdi. Çocuklarının evde olmadığını gören anne Fatma ve baba Çetin ile kız çocuğunun ağabeyi Halil Tarhan sokakta çocuğu aramaya başladı. Ağabey, kardeşini 2876. Sokak'ta yerde kanlar içinde yatarken gördü.

Araçla özel bir hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti. Küçük kıza çarpan sürücünün kaçması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sokağı direkt gören kamera olmadığı için bu sokağa yakın güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, sokağa girebilecek araçları tek tek tespit etti. Polis, kızın evden çıkış saati ve ağabeyinin onu bulma saatini de tespit ederek, bu saat diliminde 100 aracın sokağa girdiğini belirledi. Bu araçları tek tek inceleyerek çocuğa çarpabilecek araç sayısını 6'ya indiren polis, yaptığı çalışma ile araç sayısını 2'ye indirdi. Polis kız çocuğuna çarpabilecek araç sayısını 6'ya kadar düşürdüğü sırada anne ve baba bir otomobilden şüphelendiklerini, kızlarına o otomobilin çarptığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, çocuğa çarpıp öldürenin söz konusu otomobil olmadığını düşünen polis çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, 34 PL 0831 ile 31 MA 3211 plakalı iki kamyonetin üzerinde yoğunlaştı. Polis iki kamyonetin de nereye gittiğini, gidiş istikametindeki bütün kameraları inceleme altına aldı. Polis, 240 kilometrelik alanda 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis, 31 MA 3211 plakalı kamyonetin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu tespit etti. Reyhanlı'da yakalanan zanlı, olayda kullandığı araçla birlikte Adana'ya getirildi. Polis, 34 PL 0831 plakalı kamyoneti de bulup sürücüsü Ahmet K.'yı sorguya aldı. Ahmet K. kimseye çarpmadığını söyledi.

"TAŞ ZANNEDİP YOLUMA DEVAM ETTİM"

Polis diğer kamyoneti süren Suriye uyruklu Amir Harba (24) ile olayda yanında bulunan Abdülmelik El Cevher'i (23) de sorguya aldı. Harba, sorguda arkadaşıyla birlikte sandalye sattığını, o gün de o sokakta sandalye indirirken küçük bir kız çocuğu gördüğünü ancak kamyonete binip giderken kız çocuğunu fark etmediğini belirterek, "Kamyonete binip giderken sanki bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben onun kız çocuğu olduğunu bilsem durur, onu hastaneye götürürdüm. Ama ben taş zannedip yoluma devam ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Harba bu ifade üzerine tutuklanırken, diğer zanlı Ahmet K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlının arkadaşı da serbest kaldı.

ÇOCUĞUN DÜŞME AÇISI VE KAN LEKESİ AYRINTISI GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet dedektifleri, şahsın ifade verip tutuklanmasına rağmen olay yerindeki verileri incelemeye devam etti. Polis, incelemeyi derinleştirdiğinde ailenin dediği gibi çocuğu öldüren aracın üzerinden geçmediğini, ona çarpıp öldürdüğünü saptadı. Ayrıca polis, çocuğun düşme açısından, araçlarda kan izi olmamasından ve bedenindeki izleri göz önünde bulundurarak çocuğun üzerinden araç geçmediğini, ona aracın çarptığını belirledi.

Çocuğun çarpma sonrası kafasını yere vurarak hayatını kaybetmiş olabileceğini tahmin eden polis, bu saptamalar ve tahminler sonucunda iki kamyonetten biyolojik delil alınması kararını verdi. İki kamyonette de yapılan incelemede Ahmet K.'nın mahallede ilaçlama yapmak için girdiği kamyonetin jantın iç kısmında kız çocuğuna ait biyolojik delile rastlandı. Diğer kamyonette ise kız çocuğuna ait herhangi bir delile rastlanmadı. Bunun üzerine polis, hemen Ahmet K.'yı Barbaros Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Zanlı o tarihte o sokakta ilaçlama yaptığını kabul ederken, kimseye çarpmadığını, çarptığını fark etmediğini, hiçbir şey bilmediğini söyledi.

Zanlı, "çocuğu taksirle öldürmekten" adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlıya ev hapsi cezası verildi. Bu arada verdiği ifade nedeniyle cezaevine giren Amir Harba ise serbest bırakıldı.

İKİ ARAÇTA DA İZE RASTLANMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamyonet üzerinde yaptığı incelemede küçük kıza ait bir bulguya rastlayamadı. Bunun üzerine ekipler, sokaktan çıkan diğer şüpheli araç olan ilçe belediyesine ait haşere ilaçlama aracı üzerinde de iz aradı. 2 araçta yapılan aramada ise hiçbir delil ve kan izine rastlanmadı.

İFADESİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Sorguya alınan Amır Harba, "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Harba verdiği ifade doğrultusunda tutuklandı.

DETAYLI İNCELEMEYLE ÇÖZÜLDÜ

Cinayet dedektifleri, Elanur'un olay yerindeki kan izlerinden ve düşüş pozisyonundan yola çıkarak, küçük kıza başka aracın çarpmış olabileceği üzerinde durdu. Polis, ilaçlama aracında detaylı arama yaptı. Olaydan sonra birçok kez yıkanan ve Elanur'a ait izlerin kaybolma ihtimali üzerine duran ekipler, detaylı bir olay yerin çalışması yaptı. Aracın tüm noktalarını titizlikle ve özel yöntemle inceleyen uzman polisler, jant içinde Elanur'a ait DNA örneklerine rastladı.

SURİYELİ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Daha sonra polisler, araç sürücüsü Ahmet Kavut'u (31) Seyhan İlçesi Barboros Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Cezaevinde bulunan Amır Harba ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Sorgulanan Kavut ise olay günü mahallede ilaçlama yaptığını, ancak küçük kıza çarptığını fark etmediğini söyledi. İşlemleri tamamlanan Kavut, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.