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Teknoloji Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’ün tarihi açıklandı
Teknoloji

Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’ün tarihi açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 16:00:46 - 2024-05-29 16:00:45
Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’ün tarihi açıklandı

Adana’nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin tarihi açıklandı. TEKNOFEST 2024, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek.

Festivale daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Bakü şehirleri ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2024 ile ilk defa Akdeniz bölgesinde TEKNOFEST gerçekleşecek. Geçen sene Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST 2023 etkinliklerine 4,5 milyondan fazla ziyaretçi katıldı.

2024 TEKNOFEST Adana’da hava gösterileri, bilim yarışmaları, keşif oyunları, simülasyon deneyimleri, sergiler, gösteriler ve konserler yapılacak. Türk savunma sanayi ve havacılık ürünleri sergilenecek. 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

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