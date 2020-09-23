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Aktüel Adana'da domates yüklü kamyon devrildi
Aktüel

Adana'da domates yüklü kamyon devrildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:42:40 -
Adana'da domates yüklü kamyon devrildi

ADANA (AA) - Adana'da devrilen domates yüklü kamyonun şoförü yaralandı.

Mustafa Göğebakan'ın kullandığı domates yüklü 27 AL 524 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında, refüjdeki demir bariyerlere, ardından ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada yaralanan Göğebakan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastahanesine kaldırıldı.

Öte yandan, devrilen araçtan yola saçılan domatesler polis ve yol görevlileri tarafından temizlendi.


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